شكرا لقرائتكم بطاقتان حمراوان وجزائية ضائعة.. يوفنتوس يحسم القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم يوفنتوس خطوة هائلة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق فوزا ثمينا ومثيرا 2 - 1 على مضيفه نابولي يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.
وواصل الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه نابولي، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، والأولى على ملعبه "سان باولو" منذ عام بالتحديد.
واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة، حيث كان يوفنتوس الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما تسيد نابولي الشوط الثاني بأكمله، لكنه عجز عن إدراك التعادل في النهاية.
ولعب نابولي بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه أليكس ميريت في الدقيقة 26، ليستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف منافسه ويسجل هدفين حملا توقيع نجميه ميراليم بيانيتش وإيمري تشان في الدقيقتين 28 و39.
وتساوت الكفة بين الفريقين في الشوط الثاني، عقب طرد بيانيتش في الدقيقة 47 لحصوله على الإنذار الثاني، لينجح نابولي في تقليص الفارق عن طريق لاعبه خوزيه كاييخون في الدقيقة 61. وأضاع نابولي فرصة إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، بعدما أهدر لاعبه لورينزو إنسيني ركلة جزاء في الدقيقة 84.
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