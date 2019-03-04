فيدرر رابعا وتسيتسيباس عاشرا ولا تعديل على نادي العشرين الأوليات

اسماء السيد - تقدم السويسري روجيه فيدرر الى المركز الرابع في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الإثنين، بعد يومين من فوزه بدورة دبي وإحرازه اللقب المئة في مسيرته الاحترافية، بينما أصبح الشاب ستيفانوس تسيتسيباس أول يوناني يدخل نادي العشرة الأوائل.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الذي يتصدره الصربي نوفاك ديوكوفيتش، يليه الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف، بينما تقدم السويسري (37 عاما) ثلاثة مراكز، مقابل تراجع بمركز واحد لكل من الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو (الخامس) والجنوب إفريقي كيفن أندرسون (السادس) والياباني كي نيشيكوري (السابع).

وأتى تقدم فيدرر بعد تتويجه السبت بلقب دورة دبي للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، ليصبح ثاني لاعب محترف يبلغ عتبة المئة لقب بعد الأميركي جيمي كونورز حامل الرقم القياسي لدى الرجال مع 109 ألقاب.

وفاز فيدرر في نهائي دبي على تسيتسيباس (20 عاما) الذي بات عاشرا، وهو أفضل مركز للاعب من بلاده. وكان تسيتسيباس قد أحرز في وقت سابق هذا العام لقب دورة مرسيليا الفرنسية، وهو الثاني له في مسيرته.

وحقق اليوناني الذي يبرز بين لاعبي الجيل الشاب، تقدما لافتا في التصنيف العالمي خلال الأشهر الماضية، وهو كان يحتل المركز 71 عالميا في التصنيف الأول لشهر آذار/مارس 2018.

الى ذلك، حقق الأسترالي نيك كيريوس تقدما كبيرا في التصنيف الجديد، وبلغ المركز 33 (كان 72 في تصنيف الأسبوع الماضي)، إثر تتويجه بلقب دورة أكابولكو المكسيكية في نهاية الأسبوع. وحقق الأسترالي البالغ 23 عاما، ثلاثة انتصارات في الدورة على لاعبين من العشرة الأوائل عالميا، هم نادال في الدور الثاني، والأميركي جون إيسنر التاسع عالميا في نصف النهائي، وزفيريف في المباراة النهائية.

وبات غايل مونفيس الأفضل تصنيفا بين اللاعبين الفرنسيين، اذ تقدم الى المركز التاسع عشر، الأفضل له منذ تموز/يوليو 2017، بينما تراجع مواطنه لوكاس بوي ثمانية مراكز الى المرتبة 30.

وسمح اللقب الأول في مسيرة الأرجنتيني غيدو بيا في دورة ساو باولو البرازيلية الاحد، بتقدمه 14 مرتبة ليحتل المركز 34 عالميا.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10955 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8365

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6595

4- السويسري روجيه فيدرر 4600

5- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4585

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4295

7- الياباني كي نيشيكوري 4190

8- النمسوي دومينيك تييم 3800

9- الأميركي جون أيسنر 3405

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10- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3175

لا تعديل على نادي العشرين الأوليات

لم يطرأ أي تعديل على تصنيف اللاعبات العشرين الأوليات في الجدول العالمي الصادر الإثنين، في غياب الدورات الكبيرة عن الأسبوع الماضي.

وتتصدر اليابانية ناومي أوساكا الترتيب أمام الرومانية سيمونا هاليب، وتأتي التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثالث أمام الأميركية سلون ستيفنز.

والتغيير اللافت هو تقدم الصينية يافان وانغ (24 عاما) 16 مرتبة الى المركز الـ 49 بعد احرازها اللقب الأول في مسيرتها بتتويجها في دورة أكابولكو المكسيكية على حساب الأميركية صوفيا كينين (2-6 و6-3 و7-5) التي كسبت بدورها مركزين وصارت 33 عالميا.

واحرزت وانغ لقب الدورة التي شاركت فيها ستيفنز مصنفة أولى وخرجت من الدور الثاني على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا (3-6 و3-6) بعد أن تخطت الأول بسهولة بفوزها على الفرنسية بولين بارمانتييه 6-2 و6-2.

وخسرت الاميركية 30 نقطة من رصيدها ليصبح 5277.

تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 6871 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5727

3- التشيكية بترا كفيتوفا 5605

4- الأميركية سلون ستيفنس 5277

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5145

6- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 4900

7- الهولندية كيكي برتنز 4885

8- الألمانية أنجيليك كيربر 4880

9- البيلاروسية أرينا سابالنكا 3565

10 - الأميركية سيرينا وليامس 3406