شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملاعب مرشحة لاستقبال تدريبات مجموعة السويس بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن خروشه مساعد رئيس مجموعة السويس فى كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر فى يونيو المقبل أن هناك 6 ملاعب تم ترشيحها لاستقبال تدريبات فرق المجموعة التى ستستضيفها مدينة السويس خلال البطولة، وهى : ملعب وادى دجلة بالعين السخنة والملاعب الفرعية لاستاد السويس الجديد والملاعب الفرعية باستاد الجيش الثالث بحوض الدرس وأخيراً ملعب منتخب السويس.

وسيتم اختيار أربعة فقط لتدريبات منتخبات المجموعة بعد الاستقرار عليهم من قبل اللجنة المختصة خلال الأسبوع القادم لسرعة تجهيز الملاعب بالشكل الأمثل بالتوازى مع أعمال تطوير استاد السويس الجديد .

وأضاف خروشة أن خلال الأيام القادمة سيتم تشكيل لجنة لقبول المتطوعين من ابناء محافظة السويس للعمل خلال البطولة وإعلان شروط التقدم وفقاً لمعايير اللجنة الرئيسية للبطولة .