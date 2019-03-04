شاهد.. ماذا فعل الأهلى فى 24 مباراة أمام بتروجت؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره بتروجت فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى.
ويحاول الأهلى خلال اللقاء مواصلة انتصاراته على الفريق البترولى، ولم يخسر الأحمر أمام بتروجت منذ أول مباراة جمعت الفريقين فى عام 2006 .
وتحمل مواجهة اليوم رقم 25 بين الفريقين، حيث سبق والتقى الثنائى فى 24 لقاء قبل لقاء اليوم، من بينها 21 فى مسابقة الدورى، و3 فى كأس مصر.
حقق الأهلى الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 لقاءات، ويٌعد عماد متعب هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف. وصل عدد الأهداف التى سجلها الاهلى فى شباك الفريق البترولى 46 هدفا، بينما هزت شباكه 12 هدفا.
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