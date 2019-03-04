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السولية والحاوى يواصلان التأهيل قبل العودة للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عمرو السولية لاعب الأهلى تدريبات الجرى حول الملعب على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام بتروجت، المقرر لها مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ26 من منافسات الدورى الممتاز.

ويعاني السولية من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية حرمته من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية. وأجرى اللاعب أشعة مؤخرًا أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، حيث يتم تجهيز اللاعب حالياً للمرحلة المقبلة.

فيما واصل وليد سليمان، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعب مرانا بدنيا قويا تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق.

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وأدى وليد سليمان تدريبات خفيفة بالكرة في إطار برنامجه التأهيلي للتعافى من الإصابة فى ركبته، ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 26 من منافسات الدورى الممتاز.

 

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