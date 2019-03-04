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أنطوى يعود للتهديف مع المقاصة بعد غياب 71 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ لاعبو مصر المقاصة زميلهم بالفريق جون أنطوى بعودته للتهديف مرة أخرى فى لقاء الإنتاج الحربى الذى فاز فيه الفريق الفيومى بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز فيها الدبابة الغانية هدفاً بعد صيام دام 71 يوماً عن ممارسة هوايته بهز شباك الخصوم.

وكان أنطوى قد أحرز آخر أهدافه مع الفريق الفيومى فى مرمى سموحة بالأسبوع الـ18 فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ثم أصيب وغاب فترة منعته من ملاحقة متصدر ترتيب الهدافين محمود علاء وأحمد على كامل لاعبى الزمالك والمقاولون العرب، وهو ما كان له بالغ الأثر فى نفس اللاعب الذى أكد أن هدفه دائما هز شباك المنافسين لتحقيق الفوز للفريق الفيومى.

وأحرز جون أنطوى هدفه الثامن فى مسابقة الدورى الممتاز بإحرازه الهدف الثالث فى مرمى الإنتاج الحربى.

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