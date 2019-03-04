شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مع نظيره بتروجت فى السابعة مساء اليوم، فى مستهل مباريات الجولة السادسة والعشرين للدورى المقرر إقامتها باستاد بتروسبورت، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فالأهلى يسعى لتضييق الخناق على الزمالك المتصدر، بينما يسعى بتروجت للخروج من النفق المظلم والهروب للمنطقة الدافئة.

س : ما عدد نقاط الفريقين بالدورى؟

ج : يدخل الأهلى اللقاء فى المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى، برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

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س : من يدير لقاء الأهلى وبتروجت؟

ج : يدير أمين عمر لقاء الأهلى وبتروجت تحكيمياً، ويعاونه كل من يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

س : ما هى أبرز الغيابات فى الفريقين؟

ج : يغيب عن الأهلى عدد كبير من اللاعبين، على رأسهم عمرو السولية ومحمد الشناوى للإصابة، بينما يغيب أيضا شكرى نجيب مهاجم بتروجت بداعى الإصابة أيضا.





س: لماذا طالب لاسارتى لاعبيه بضرورة الفوز على بتروجت؟

ج : طالب لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه بضرورة الفوز على بتروجت فى لقاء اليوم حتى يكون حافزاً للاعبين قبل سفرهم للكونغو لمواجهة فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا، والتى يبحث فيها المارد الأحمر عن تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو تحقيق نقطة التعادل للعبور والتأهل لدور الثمانية من البطولة.