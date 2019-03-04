شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينسق مع إدارة فيتا كلوب ترتيبات إقامة البعثة فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير عدلي المدير الإداري للأهلى إنه سيعقد اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فور وصوله إلى الكونغو ظهر غدٍ الثلاثاء مع مسئولي السفارة المصرية ومسئولي نادي فيتا كلوب الكونغولي، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي وملاعب التدريب والانتقالات وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية، مضيفاً أنه اتفق مع مسئولي السفارة المصرية في الكونغو وكذلك مسئولي نادي فيتا كلوب الكونغولي على عقد جلسة فور الوصول إلى الكونغو، للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي.

ويطير عبد الحفيظ وعدلى إلى الكونغو عقب مباراة بتروجت اليوم؛ من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة البعثة التي تحدد فجر بعد غدٍ الاربعاء موعدًا لسفرها إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، يذكر أن الأهلي يلتقي مع فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.