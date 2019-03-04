شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة قادمة من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، قادمة من الجزائر فى رحلة استغرقت ما يزيد عن ثلاث ساعات، بعد مواجهة فريق شباب قسطنطينية.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته اعتبارا من غد، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مازيمبى يوم الجمعة المقبل فى خامس جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن تلك المواجهة تعد تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.

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