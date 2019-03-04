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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "اللى عنده ضحكة زى ديه" شعار جمعة والحاوى فى مران مستبعدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلي المستبعدون من مباراة بتروجت المران الصباحي اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة حسين عبد الدايم مدرب الأحمرال البدنية للفريق الأحمر.
وشارك صالح جمعة وعمور السولية ووليد سليمان فى مران المستبعدين، وتم استبعاد الثنائى الأخير بسبب الإصابة، فيما جاء استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت فى السابعة مساء اليوم فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى.
جمعه والشيخ وشريف
صالح جمعه
عمرو السولية
محمود وحيد
مران الاهلى
مصطفى شوبير
وليد سليمان
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