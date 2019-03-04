شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون 24 ساعة بسبب مباراتى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تحديد 14 مارس الجارى موعداً لمباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، فى الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وطلب مجلس إدارة الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون، والتى كان محدداً لها يوم 13 من الشهر الجارى، لتقرر لجنة المسابقات تأجيلها 24 ساعة بعد التواصل مع مسئولى النادى الأبيض، بسبب ارتباط النادى الأبيض بمواجهتى جورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى يومى 10 و17 من الشهر ذاته فى مباراتى حسم المصير للفريق بالكونفدرالية فى الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بدور المجموعات.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك مباشرة إلى الجزائر عقب الانتهاء من مباراة المقاولون العرب، يوم 14 من شهر مارس الجارى، وأوضح مصدر مطلع بالنادى الأبيض أنه تم إخطار مسئولى قلعة ميت عقبة بالتأجيل لمدة 24 ساعة.