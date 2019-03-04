شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض 3 حصص تدريبية فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، خوض 3 تدريبات فى الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى الكونغو ظهر بعد غدٍ الأربعاء، حيث يغادر الفريق القاهرة فجر الأربعاء استعدادا لمواجهة بطل الكونغو.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز على فيتا كلوب الكونغولى والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى والفوز على سيمبا التنزانى.