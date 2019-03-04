شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميدو جابر يعيد اكتشاف نفسه مع مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح ميدو جابر، العائد إلى صفوف مصر المقاصة من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من اكتشاف نفسه من جديد مع فريقه السابق بعد فترة قضاها اللاعب داخل جدران الأهلى.

وفشل ميدو جابر فى إثبات جدارته داخل القلعة الحمراء الأمر الذى فضل مسئولو الأخير فيه رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، إلا أن جابر أصر على البيع النهائى، وهو ما وافق عليه مسئولو النادى الأحمر فى النهاية.

وفور مشاركة ميدو جابر مع المقاصة وكانت أولى مبارياته ضد الزمالك بالدورى وخسرها أبناء الفيوم بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن اللاعب انسجم سريعاً مع زملائه واستطاع إحراز هدفين أحدهما فى لقاء وادى دجلة الذى انتهى بفوز المقاصة بهدفين لهدف، والثانى أمس أمام الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.