beIN بث مباشر مباراة النصر والوصل اليوم يلا شوت لايف الأسطورة liveHD7 كورة ستار رابط مشاهدة النصر...

نقدم بث مباشر مباراة النصر والوصل اليوم يلا شوت الأسطورة koralive رابط كورة ستار مشاهدة مباراة النصر والوصل، يعود اليوم نادي النصر السعودي للمشاركة القارية في دور المجموعات حين يحل ضيفا على نادي الوصل الاماراتي في أولى مباريات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 ساعيا لتحقيق أول لقب له في هذه البطولة تاريخيا وعودة التتويج للأندية السعودية حيث مر على آخر تتويج سعودي باللقب 14 عاما.

مشاهدة مباراة النصر والوصل يلا شوت beIN Sport بث مباشر الأسطورة livehd7 يلا شوت الجديد كورة توداي، وعن نادي الوصل فقد وضح المدير الفني ريجيكامب بأن ناديه محظوظا لتواجده في هذه المجموعة وأنه بذلك لا يقلل من الفرق المتواجدة معه ولكن المجموعة تضم فرقاً تمتلك من الامكانيات ما يؤهلها للصعود للدور القادم ولكن في كرة القدم كل النتائج واردة وكل الأطراف مؤهلة لتخطي دور المجموعات.

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رابط يلا شوت مباراة النصر والوصل بث مباشر مشاهدة كورة ستار الأسطورة كورة لايف، وأكمل المدير الفني تصريحاته فأكد أن تجربة فريقه العام الماضي في البطولة لم تكن على القدر الجيد ولكن هذا العام فانهم يطمحون للاستفدة من ذلك وعلى اللاعبين معرفة أن البطولة تختلف على الدوري فهم لم يخوضوا المباريات في البطولة بعد، وتمنى تحقيق نتيجة ايجابية وتحقيق ثلاث نقاط في مباراة اليوم أمام خصم عنيد.

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بث مباشر مباراة النصر والوصل الاسطورة live رابط الاسطورة مباراة النصر والوصل hd بث مباشر نتيجة مباراة النصر اليوم بث مباشر مباراة النصر اليوم وبعد أن صعد النصر لدور المجموعات عن طريق تخطي فريق أجمك الأوزبيكي برباعية في الملحق الآسيوي وتحقيق النتائج الايجابية في الدوري المحلي، فقد وجه الهريفي نجم النصر السابق رسالة قوية لمهاجم الفريق “جوليانو” موضحا له بأن كل الآمال الآن تتعلق به في مباراة اليوم فهو محبوب الجميع وعليه أن يعلي كلمته اليوم ويحقق الفوز للجماهير فلا عذر لديه عن التألق.

وعن مدرب النصر فقد أكد أن الفوز هو الهدف الرئيس اليوم لتحقيق أول ثلاث نقاط وبداية الطريق بالخطوة الصحيحة التي تساهم في حسم الصعود مبكرا ولكن مباراة اليوم أمام الوصل ليست بالسهلة فالمنافس قوي ويلعب على أرضه ووسط جماهيره وأن نتائجه المحلية ينبغي ألا تخدع لاعبي النصر فالاجهاد الذهني أخطر من الاجهاد البدني.

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وأكد أن لاعبيه على أتم الجاهزية البدنية للمباراة فهو يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين بالفريق والقادرين على تحقيق الفارق في المباراة، وأنه درس الفريق الاماراتي جيدا في الفترة الأخيرة.

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