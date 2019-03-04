موعد مباراة النصر والوصل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة للمباراة

يواصل دوري بطولة آسيا لكرة القدم مسيرته في إجراء المباريات بين الفرق المشاركة في البطولة ومن ضمن الفرق المشاركة والتي تقام لها مباراة اليوم الاثنين مباراة هامة بين فريق الوصل الإماراتي وفريق النصر السعودي. وتقام المباراة ضمن الجولة الأولى لدوري المجموعات وتقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولي والتي تضم أيضآ بجانب فريق الوصل والنصر فريق الزوراء العراقي وفريق ذوبهان الإيراني.

ويلعب فريق الوصل الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة له حيث شارك قبل ذلك في البطولة أعوام ( 1993 – 1995 – 2008 – 2018 ) في المشاركة بثلاث بطولات محلية، هي (دوري وكأس الخليج العربي – كأس رئيس الإمارات، – كأس زايد للأبطال).

الوصل الإماراتي والنصر السعودي

ويسعى الفريق ألأمارتي إلي تحقيق الفوز من خلال المشاركة في البطولة، وفي العام الماضي 2018 تعرض الفريق للخسارة ولم يستطيع تحقيق آي فرص للفوز وإحراز الأهداف حيث خسر مبارياته الست في المجموعات، واستطاع الحصول علي المركز الثالث موسم 2017- 2018 بدوري الخليج العربي.

أما فريق النصر السعودي عاد للمشاركة بعد غيابه عن المشاركة في البطولة لمدة ثلاث سنوات سابقة، واستطاع تحقيق الفوز علي فريق أجمك الأوزبكي برصيد 4 -0 وهذه هي المرة السادسة له في المشاركة في دوري البطولات الآسيوية حيث سبق ان شارك أعوام (1996 – 1997 – 2011 – 2015 – 2016).

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وفي الدوري الإماراتي، احتل فريق الوصل الإماراتي المركز العاشر ونجح في حصد 9 نقاط في 4 مباريات، وعن الأحداث التي يشهدها فريق النصر يتم هذه الأيام عملية الإحلال والتبديل للاعبين مع المدرب الخاص بالفريق وهو “فيتوريا البرتغالي” والذي يسعى أن يصل بالفريق إلي فرص فوز عالية جدا في مواجهة فريق الهلال المنافس له في البطولة، والذي تصدر 55 نقطة أما النصر يقل عنه بفارق نقطة واحدة ورصيده 49 نقطة.

موعد مباراة الوصل والنصر

تقام المباراة بين فريق النصر وفريق الوصل في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء اليوم الأثنين في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت السعودية، الـ7:20 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة علي قنوات beIN SPORTS HD 3، وقناة الكأس 3 HD، ويقوم بالتعليق عليها كلآ من حفيظ دراجي وخالد الحدي.