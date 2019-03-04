مباراة الوصل و النصر اليوم فى في دوري أبطال آسيا

مباراة الوصل و النصر اليوم الاثنين 4 مارس فى في دوري أبطال آسيا، فى افتتاح دور المجموعات، المجموعة الأولى و التى تضم أيضا فرق ذوب آهن اصفهان الايرانى و فريق الزوراء العراقى، المباراة ستنطلق على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، نادى الوصل الاماراتى يلعب فى هذه البطولة للمرة الخامسة، و أفضل نتيجة حققها فريق الوصل فى هذها البطولة هى الصعود إلى ربع النهائي عام 1995، بينما فريق النصر السعودى سبق ان وصل لنهائى البطولة 1995 لكنه فاز بالسوبر الآسيوي عام 1998.

موعد مباراة الوصل و النصر اليوم

سيكون موعد انطلاق مباراة الوصل الاماراتى ضد النصر السعودى فى تمام السابعة و الثلث بتوقيت الامارات، السادسة و الثلث بتوقيت السعودية، الخامسة و الثلث بتوقيت القاهرة، و سيحكم اللقاء ة الحكم الأسترالي بيتر غرين.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل و النصر

سوف تذاع المباراة على قناة ”بي إن سبورتس 3“ و قناة الكأس 3 و تم اختيار المعلق الجزائري حفيظ دراجي والمعلق خالد الحدي .