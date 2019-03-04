ليفربول وصلاح في خطر.. ننشر ترتيب البريميرليج وقائمة الهدافين.. وكلوب يلوم الفرعون وأديب يرد.. وهكذا ساندت الجماهير ’’مو‘‘

كتب: ضياء السقا

فرط ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي، بعد تعادله سلبيا مع مضيفة إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ29 من البريميرليج.

وتراجع ليفربول للمركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ71 نقطة.

وأهدر النجم المصري محمد صلاح هدفين محققين، الأول في الدقيقة 28 عندما انفرد بمرمى بيكفورد لكن الحارس تصدى ببراعة لتسديدة الفرعون.

وجاءت الفرصة الثانية في الدقيقة 56، بعدما انفرد بالمرمى قبل أن يتدخل المدافع كين في اللحظات الأخيرة ويخرج الكرة من أمامه.

وتجمد رصيد صلاح عند 17 هدفاً، في المركز الثاني خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ18 هدفا.

كلوب يلوم صلاح

من جانبه وجه يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول اللوم لصلاح بسبب اللمسة الأخيرة للهجمات، مضيفا: "رغم ذلك "مو" نجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى إيفرتون".

وأضاف في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس: "المباراة كان من الصعب السيطرة عليها، سنحت لنا ثلاث أو أربع فرص محققة للتسجيل سواء لصلاح أو فابينو، ولا أتذكر أي فرصة لإيفرتون".

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وقال كلوب: "صلاح كان يفعل كل شيء في الكرة حتى اللحظة الأخيرة في الهجمة، ولكن الآن علينا أن نقاتل الظروف والمنافسين وهو ما يفعله اللاعبين".

أديب يطالب الجماهير بمساندته

وفي سياق متصل، أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من الهجوم على صلاح، بسبب صيامه عن الأهداف خلال المباريات الأخيرة، قائلًا: "هو أنتم ليه بتنسوا، دا محمد صلاح اللي طلعنا كأس العالم بعد ذل مجدي عبدالغني".

وطالب أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد، المصريين بضرورة الوقوف بجانب صلاح، خلال فترات عدم التوفيق التي يمر بها.

الجماهير تساند صلاح

من ناحية أخرى، دشنت الجماهير هاشتاج "#ادعم_محمد_صلاح"، لمساندة الفرعون المصري، بعد حالة عدم التوفيق التي يمر بها.

وتصدر الهاشتاج ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأثنت الجماهير على تحركات صلاح وأدائه خلال المباريات الماضية، مؤكدين أن أي مهاجم في العالم يمر بفترة من عدم التوفيق.

جانب من التغريدات: