موعد مباراة الأهلي وبتروجيت الليلة.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في قائمة وتشكيل المارد الأحمر

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره بتروجيت، على ملعب استاد بترو سبورت، في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وكان المارد الأحمر قد فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بالدوري، بـ48 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني، الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما يقبع بتروجيت في المركز الـ 13 بـ25 نقطة.

مفاجآت في قائمة الأهلي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بتروجيت.

وشهدت القائمة عودة المغربي وليد أزارو ومحمد الشناوي وصلاح محسن وأحمد فتحي بعد غيابهم الفترة الماضية بسبب الإصابة، بجانب اختيار أحمد طارق سليمان كحارس ثالث للفريق بعد إصابة شريف إكرامي.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، ضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول - أحمد فتحي.

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خط الوسط: هشام محمد - كريم نيدفيد - رمضان صبحي - حسين الشحات - ناصر ماهر - حمدي فتحي - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو - صلاح محسن - جونيور أجايي.

ويغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال وإكرامي للإصابة، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وأحمد الشيخ لأسباب فنية، وسعد سمير للإيقاف بعد حصوله على طرد في المباراة الماضية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، هشام محمد (نيديفيد)، ناصر ماهر، رمضان صبحي وحسين الشحات

خط الهجوم: أجايي (مروان محسن)

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