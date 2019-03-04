رياضة | مخطط صلاح محسن للرحيل عن الأهلي

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يخطط صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

ويبحث صلاح محسن عن عرض أوروبي للرحيل عن القلعة الحمراء في ظل عدم حصوله على الفرصة مع الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وأبدى صلاح محسن خلال حديثه مع بعض المقربين منه، بسبب عدم مشاركته في الفترة الماضية، رغم غياب مروان محسن ووليد أزارو بسبب الإصابة.

وتعاقد الأهلي مع صلاح محسن، فى الموسم الماضى، من إنبى فى صفقة خيالية وصلت قيمتها إلى 38 مليون جنيه.