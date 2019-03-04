رياضة | مودريتش: مباراة أياكس حاسمة في مشوار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش: مباراة أياكس حاسمة في مشوار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عن مواجهة فريقه غداً أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي للمباراة :"مباراة الغد ضد فريق جيد جدا، شاب وطموح، لعبة الغد هي المفتاح لهذا الموسم ، نريد أن نكون في الدور ربع النهائي، لن يكون الأمر سهلا، لكننا جاهزون".

وأضاف "بالنسبة لنا ، فإن مباراة دوري أبطال أوروبا مهمة دائماً ، وستكون مباراة الغد أساسية لهذا الموسم".

وتابع "خسارة مباراتين ضد أكبر منافس لك لا يجعلك تشعر بالارتياح أبداً".

وواصل "لقد تأثرنا بعد خسارة مباراتين ضد برشلونة، ولكن علينا أن ننهض ونحاول أن ننسى ما حدث، وأن ما افتقدناه في هذه المباريات كان تسجيل الأهدف وأن نثق في أنها ستأتي".

وأوضح "أمام برشلونة في الكأس لم نقم بعمل سيء ولكننا افتقرنا إلى تسجيل الأهداف فقط".

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وحول الأنباء عن اقتراب عودة مورينيو لتدريب الفريق قال "لا نلتفت كثيراً للشائعات (حول عودة مورينيو) ، في مدريد دائما يتحدثون عن هذه الأشياء".

وأشار "نحن دائما نأخذ مدريد للموت، ودائما يعود مدريد، الجميع يعرف ما حدث في عام 2015. ثقوا بنا، سوف نستمر بالقتال".

وواصل "في هذا الموسم نحن نفتقد الاستمرارية، نفوز في مباريات ونخسر مباراة أو اثنتين، ثم نعود للفوز".

وأردف "دائماً يقولون أن موسم ريال مدريد انتهى، اعتدنا على سماع ذلك وفِي النهاية نحن أبطال أوروبا منذ 2016".

‫وحول مستوى جاريث بيل قال :"جاريث بيل ربما ليس في أفضل مستوى له، ولكني أراه يقوم بعمل كبير حتى يستعيد افضل مستوياته".‬

‫وأتم حديثه "ستكون مباراة خطيرة جداً لأن أياكس ليس لديه ما يخسره، لا أعتقد بأنهم سيكونون في وضع مختلف عما كانوا عليه في مباراة الذهاب".‬