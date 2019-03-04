رياضة | فان دايك يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب شهر فبراير في البريمرليج.

وفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، تفوق فان دايك على الخماسي المتنافس معه على الجائزة، بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت من الجماهير عبر الانترنت.

وتغلب فان دايك على الثلاثي سيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج ولابورت من مانشستر سيتي، ونجم يونايتد بول بوجبا الفرنسي، وكذلك لاعب بيرنلي بارنيس.

وتألق نجم دفاع ليفربول خلال شهر فبراير مع النادي الإنجليزي، وخاض 4 مباريات وسجل هدفين للريدز في مرمى واتفورد واستطاع أن يحافظ على نظافة شباك ليفربول في ثلاث مباريات من الخمسة.