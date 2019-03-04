رياضة | كشف طبي على جميع لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة مالاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف طبي على جميع لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة مالاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ المنتخب الاولمبي في الرابعة عصر اليوم معسكره المفتوح استعدادا للقاء مالاوي الودي يوم الجمعة المقبل ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنه المؤهلة للدورة الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث يخوض تدريبه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني علي خضوع جميع اللاعبين المختارين للمعسكر لكشف طبي بمعرفة الجهاز الطبي برئاسة الدكتور ايمن زين لتحديد جاهزية جميع عناصر الفريق.

ومن المقرر ان يعقد شوقي غريب اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحديد أهداف المرحلة الحالية من الإعداد والأهداف المطلوب تحقيقها خلال لقاء مالاوي باعتباره "بروفة" جادة قبل السفر منتصف الشهر الحالي إلى أسبانيا للدخول في معسكر هناك يتخلله مبارتان وديتان أمام منتخبي أمريكا وهولندا يومي 22 و 26 مارس الحالي.

فيما أكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي على وصول بعثة منتخب مالاوي وآداء مرانها اليوم استعدا للقاء .