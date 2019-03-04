رياضة | "شاكير" حكما لمواجهة روما وبورتو بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاكير" حكما لمواجهة روما وبورتو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود الحكم التركي كونيت شاكير مباراة روما وبورتو في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

أشرف شاكير على فوز إيطاليا 1-0 على الولايات المتحدة الأمريكية وانتصار روما 2-1 على سيسكا موسكو في وقت سابق من هذا الموسم.

ومع ذلك ، كان الحكم البالغ من العمر 42 عاماً شاهدا على هزيمة يوفنتوس 3-0 أمام ريال مدريد في ربع النهائي الموسم الماضي وخسر الإنتر 1-0 أمام توتنهام هوتسبر في 28 نوفمبر.

وسوف يتم تقديم المساعدة له في استادي دراغاو من قبل الحكم بهاتين دوران وطارق اونجون ، مع هويس اوزكاهيا رابع وسزيمون مارسينياك وباول جيل المسؤول عن VAR.

ويتقدم روما على بورتو 2-1 في مباراة الذهاب ، بفضل هدفين من نيكولو زانيولو.

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