رياضة | صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صخرة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صخرة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب ريال مدريد الإسباني ومواطنه برشلونة، موقف النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

فيرجيل فان ديجك يميل إلى مغادرة ليفربول إذا فشل في الفوز بالدوري الممتاز ، هذا الموسم.

وفشل ليفربول في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي بعد تعادله بدون أهداف مع منافسه في ديربي ميرسيسايد، إيفرتون أمس الأحد.

كان فان دايك، الذي انضم من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، جزءًا رئيسيًا من مسيرة فريق ريدز الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

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وقدم الدولي الهولندي في أداء ممتاز آخر كما فشل ليفربول في كسر ايفرتون والحصول على نقاط المواجهة كاملة، ليترك المجال لمانشستر سيتي في الصدارة بفارق نقطة.

ويعتقد مهاجم الفريق الإنجليزي السابق جاريث كروكس أن فان دايك قد يجذب برشلونة أو ريال مدريد إذا فشل في الفوز باللقب.

وقال كروكس: يا له من عملاق هذا الرجل، في اليوم الذي بدا فيه مهاجمو ليفربول أشبه باللاعبين الثلاثة أكثر من السهام الحمراء ، أخذ فان دايك على عاتقه محاولة تسجيل الأهداف وكذلك الدفاع عن منطقة الجزاء الخاصة به.

المشكلة بالنسبة لليفربول ببساطة هي إذا لم يفزوا باللقب هذا الموسم، فستكون فرص ريال مدريد أو برشلونة في الحصول على خدمات فان دايك كبيرة.