رياضة | ليفربول يحدد أولى صفقاته الصيفية

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، حدد أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب في ضم مدافع من الدوري الألماني.

وقالت صحيفة ديلي ستار نقلا عن كالتشيو ميركاتو، إن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرغب في التعاقد مع ماتياس جينتر، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأضاف الموقع أن الدولي الألماني سبق له العمل تحت قيادة كلوب، أثناء تواجدهما معا في بوروسيا دورتموند حتى عام 2015.

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وبات جينتر، صاحب الـ25 عاما، أحد ركائز مونشنجلادباخ الأساسية، كما أن مستواه الذي أهله للعب مع المانشافت، دفع كلوب للتحرك من أجل ضمه في الصيف.

وتابع الموقع أن الريدز يرغب في ضم جينتر إلى ملعب أنفيلد، في ظل اقتراب المدافع الكاميروني جويل ماتيب من الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

واختتم الموقع أن ليفربول يواجه منافسة من آرسنال وتوتنهام هوتسبير على ضم اللاعب، الذي ينتهي تعاقده مع مونشنجلادباخ في صيف 2021.