رياضة | أزمة في الأهلي قبل مواجهة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي قبل مواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بتروجت في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

ويواجه لاسارتي المدير الفني للأهلي أزمة كبرى قبل مواجهة اليوم في مركز حراسة المرمى، بسبب غياب شريف إكرامي للإصابة وتواجد الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي والصاعد أحمد طارق في قائمة المارد الأحمر للقاء اليوم.

لاسارتي يخشى التعجل بالدفع بمحمد الشناوي العائد مؤخرا من الإصابة خوفا من عودة إصابته مع أخرى ولا سيما وأن الفريق مقبل على مواجهة مصيرية مع فيتا كلوب ببطولة إفريقيا، كما يتخوف الجهاز الفني الدفع بعلي لطفي بمستوى ضد بتروجت ولا سيما وأنه بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة.