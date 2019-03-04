رياضة | برشلونة يواجه شبح رحيل أهم نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواجه شبح رحيل أهم نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش نجم نادي برشلونة الإسباني موقفًا غامضًا حتى الآن وذلك بسبب عدم تحرك البارسا لتجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش تألق بشكل لافت للأنظار في مباراة ريال مدريد أول أمس في كلاسيكو الليجا حيث أحرز هدف الفوز لبرشلونة في المباراة.

وذكر موقع EVERY THING BARCA أن برشلونة بطئ ومتردد حول تجديد عقد راكيتيتش لفترة طويلة بسبب تقدمه في العمر، مما يجعل راكيتيتش يُحول وجهته بالرحيل عن البارسا في صيف 2019.

Advertisements

ويذكر أن إنتر ميلان الإيطالي بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع راكيتيتش في حال ترك برشلونة.

وكان راكيتيتش أوضح أنه سيبقى في برشلونة في حال قامت إدارة النادي بتجديد عقده بالشكل المناسب.

ش