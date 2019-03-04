رياضة | عملاق الجزائر معروض على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق الجزائر معروض على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض المهاجم الجزائري بغداد بونجاح وهداف السد القطري بعرض على مسؤولي الأهلي للتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي.

ويتألق مهاجم السد القطري مع فريقه في الوقت الحالي، ويتابعه جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، في الفترة الحالية.

وحاول الأهلي التعاقد مع بونجاح في أكثر من فترة انتقالات سابقة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

وسيعرض الأهلي ضم اللاعب صاحب الـ27 عاما، على الأوروجوياني مارتن لاسارتي لحسم موقفه من ارتداء قميص الأهلي، من عدمه.