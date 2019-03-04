رياضة | المنتخب الأولمبي يخوض أول تدريباته عصر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأولمبي يخوض أول تدريباته عصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته فى الرابعة عصر اليوم، على الملعب الفرعى لملعب القاهرة، في بداية معسكره المفتوح.

ويشارك فى المران جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار ماعدا لاعبي الإنتاج الحربي، والاتحاد السكندرى لإرتباطهم بمباريات فى الدورى العام، على أن ينضموا للمعسكر بعدها.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مالاوي، مساء الجمعة المقبلة، على ملعب بتروسبورت، استعدادًا للأمم الإفريقية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.