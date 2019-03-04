نجوم الظلام يواصلون التلألؤ في سماء الألعاب الفردية

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توج علي فرج ونور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش.. وحصدت هداية ملاك برونزية في بطولة أمريكا المفتوحة للتايكوندو.. كما حصلت مصر على 4 ميداليات للكاراتيه في الدوري العالمي

يخطو النجوم المصريون في الألعاب الفردية خطوات ناجحة، نحو التألق خارج الديار، بتحقيق عدد من الإنجازات على المستوى الدولي، حيث واصل أبطال الإسكواش هيمنتهم على العالم بتصدر التصنيف العالمي، علاوة على تتويج علي فرج ونور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش، التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية، كما توجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية ببطولة أمريكا المفتوحة للتايكوندو، كما حصدت مصر 4 ميداليات للكاراتيه في الدوري العالمي، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز إنجازات المصريين في الألعاب الفردية.

توج علي فرج، بلقب بطولة العالم للإسكواش التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية، عقب تغلبه على مواطنه طارق مؤمن، بنتيجة 3-1، في النهائي، كما فازت نور الشربيني، بلقب بطولة العالم لمنافسات السيدات، بتغلبها على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1، في إطار المباراة النهائية. وفاز علي فرج بلقب هذه البطولة للمرة الأولى

توج علي فرج، بلقب بطولة العالم للإسكواش التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية، عقب تغلبه على مواطنه طارق مؤمن، بنتيجة 3-1، في النهائي، كما فازت نور الشربيني، بلقب بطولة العالم لمنافسات السيدات، بتغلبها على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1، في إطار المباراة النهائية.

وفاز علي فرج بلقب هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بينما حصلت نور الشربيني على لقب هذه البطولة للمرة الثالثة خلال مشوارها الاحترافي، علمًا بأن مجموع جوائز هذه النسخة من بطولة العالم، يبلغ مليون دولار، مقسمة بالتساوي على منافسات الرجال والسيدات.

وأصبح علي فرج بذلك خامس لاعب مصري يتوج بلقب هذه البطولة، بعدما أحرزها من قبل كل من عمرو شبانة 4 مرات أعوام 2003، 2005، 2007، و2009، ورامى عاشور 3 مرات أعوام 2008، 2012، و2014، علاوة على مرة واحدة لكل من كريم عبد الجواد عام 2016، ومحمد الشوربجي عام 2017.

في المقابل صارت نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية، حصدت لقب بطولة العالم، حيث يأتي من خلفها رنيم الوليلي بلقب وحيد كان عام 2017.

احتلال مصري للتصنيف العالمي للإسكواش



كما أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للإسكواش التصنيف، الذي شهد صدارة مصرية، حيث احتل علي فرج الصدارة لأول مرة، فيما حل محمد الشوربجي في المركز الثاني بعد التصدر 40 شهرا كأكثر مصري يستمر طوال تلك الفترة، وفي السيدات حافظت رنيم الوليلي على الصدارة للشهر الثالث، ووجدت نور الشرييني في المركز الثاني، فيما صعدت نور الطيب للمركز الثالث.

برونزية هداية ملاك



توجت هداية ملاك، بالميدالية البرونزية، تحت 67 كجم، ببطولة أمريكا المفتوحة للتايكوندو، وذلك بعد انسحابها أمام اللاعبة البرازيلية في الدور نصف النهائي في نفس الوزن، بسبب عدم قدرتها على استكمال اللقاء بسبب إصابتها في إصبع اليد اليسرى رغم تقدمها بنتيجة (4-1) حتى نهاية الجولة الثانية، حيث يحصد الخاسر في قبل نهائي بطولات التايكوندو الميدالية البرونزية مباشرة.

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وعلّقت اللاعبة المصرية على ما حققته خلال هذه البطولة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقالت: «الحمد لله.. برونزية في بطولة أمريكا المفتوحة 2019.. للأسف لم أستطع استكمال مباراة قبل النهائي بسبب الإصابة، لكن من المؤكد أن الله يكتب لي الخير».

كانت هداية ملاك قد حصلت على ذهبية بطولة مصر الدولية خلال الأيام الماضية، كما حصدت ذهبية بطولة قبرص الدولية التي أقيمت الشهر الماضي، كما أن صاحبة برونزية أوليمبياد ريو دي جانيرو 2014 تستعد للتأهل في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو.

4 ميداليات للكاراتيه في الدوري العالمي



ذهبية شيماء أبو اليزيد



توجت شيماء أبو اليزيد لاعبة منتخب الكاراتيه بالمركز الأول وذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي تقام بالنمسا، وجاء تتويج شيماء أبو اليزيد بعد تغلبها على منافستها اليابانية إياكا سايتا، بوزن أقل من 68 كجم للكوميتيه.

فضية علي الصاوي



وحصد لاعب الكاراتيه، علي الصاوي، الميدالية الفضية، في منافسات الدوري العالمي، المقامة بمدينة سالزبورج النمساوية، وأحرز الصاوي الفضية، عقب خسارته نهائي منافسات وزن أقل من 67 كجم، أمام بطل النمسا، ستيفان بوكورين.

برونزية جيانا فاروق



وحصدت جيانا فاروق برونزية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في منافسات وزن تحت 61 كجم التي أقيمت في الفترة بين 1 إلى 3 مارس الجاري في مدينة سالزيبورج في النمسا، وتوجّت جيانا بالميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعبة سويسرا نوويمي كورنفيلد.

برونزية مالك سلامة



وتوج مالك سلامة بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على منافسه رافاييل نسكيمنتو بطل البرازيل، بنتيجة (7-0) في منافسات وزن (-60 كجم)، وبذلك ارتفع رصيد الكاراتيه المصري خلال هذه البطولة، إلى 4 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزيتين.

جيانا فاروق تتصدر التصنيف الأولمبي



أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه، التصنيف الأولمبي لشهر مارس للاعبين واللاعبات المحترفات، في مختلف الأوزان، وجاءت المصرية جيانا فاروق لطفي، في صدارة التصنيف الأولمبي، لمنافسات الكاراتيه الكوميتيه، لوزن أقل من 61 كجم سيدات، برصيد 3232,5 نقطة.

وحلت منافستها الصينية زياويان ين في المركز الثاني، برصيد 3037,5 نقطة، بينما جاءت بطلة صربيا جوفانا بروكوفيتش في المرتبة الثالثة، برصيد 2520 نقطة، وفي المركز الرابع، جاءت اللاعبة التركية ميرفي كوبان، برصيد 1920 نقطة.

ويتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، سيكون من خلال هذا التصنيف، حيث يصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرةً للمنافسات، علمًا بأن رياضة الكاراتيه، ستدخل الأولمبياد المقبل لأول مرة في تاريخها.