انت الان تتابع بتروجت يسعى لفك عقدة الأهلى فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق بتروجت، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل لاعبو الأهلي في مواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، ونستعرض لكم أرقام وتاريخ مواجهات الأهلي وبتروجت، حيث التقى الأهلي وبتروجت في 21 مباراة في الدوري الممتاز، ولم يتلق القلعة الحمراء أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات فقط.

وأحرز المارد الأحمر فى شباك الفريق البترولي 42 هدفا في الدوري المصري، بينما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط. آخر مواجهة بين الأهلي وبتروجت كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في السويس. تعتبر أكبر نتيجة فى تاريخ لقاءات الفريقين هي نتيجة (4-0)،

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