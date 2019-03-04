انت الان تتابع بعد الاعتذار.. آل الشيخ رئيسًا فخريا للوحدة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

أعلن نادي الوحدة السعودي بشكل رسمي، اليوم الإثنين، تولي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، الرئاسة الفخرية للوحدة، علمًا بأن مالك بيراميدز سبق أن اعتذر عن تولي الرئاسة الفخرية لنادي الوحدة في فبراير الماضي، حيث نشر حينها الوحدة بيانا، قال فيه إن حاتم خيمي رئيس النادي تواصل مع آل الشيخ، وعرض عليه الرئاسة الفخرية للنادي ورئاسة هيئة أعضاء الشرف، وأضاف أن آل الشيخ عبر عن سعادته الكبيرة بهذا العرض، لكنه اعتذر لظروف عمله الحالية، مؤكدا أن الوحدة سيبقى في قلبه.

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ونشر نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة، ورئيس هيئة أعضاء الشرف". تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي #الوحدة ورئيس هيئة أعضاء الشرف [email protected]_alalshikh #ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخري pic.twitter.com/gpuIeCbBnP — نادي