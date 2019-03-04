انت الان تتابع 10 نجوم يزيدون أوجاع مانشستر يونايتد أمام سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد سيواجه نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بدون 10 من نجومه بعد إصابة 9 لاعبين بجانب غياب بول بوجبا بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب، الذي انتهى لصالح الفريق الفرنسي، بنتيجة (2-0)، ليصبح الشياطين الحمر مطالبين بتحقيق معجزة للتأهل للدور التالي من دوري الأبطال، وذلك بعد أن انضم أليكسيس سانشيز لقائمة المصابين برفقة كل من ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال.

وفي هذا الصدد، قال أولى جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد: "لا يمكنني المخاطرة بمارسيال، لم يتدرب حتى الآن فلا أعتقد أنه سيكون جاهزًا للمباراة.. ويجب أن أقول إن الأولاد واثقون من أنفسهم، رغم خسارتنا ذهابًا 2-0. نعلم أنها ستكون صعبة، لعبنا أمامهم هنا وهم فريق جيد، نحن لدينا الكثير من الإصابات،