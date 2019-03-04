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تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة ورئيسا لهيئة أعضاء الشرف

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة ورئيسا لهيئة أعضاء الشرف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن نادي الوحدة، اليوم الإثنين، تعيين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، رئيسًا فخريًا للنادى بجانب رئاسة هيئة أعضاء الشرف.

جاء ذلك حسب تغريدة لحساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الوحدة ورئيس هيئة أعضاء الشرف”.

يشار إلى أن نادي الوحدة يحتل المركز السادس في ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين، برصيد 34 نقطة.

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