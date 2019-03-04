شكرا لقرائتكم خبر عن «سباستيان» يقود مران لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد سباستيان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم، الاثنين، تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة بتروجت.

وشارك في التدريبات وليد سليمان وعمرو جمال وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد حمودي وسعد سمير وأحمد علاء وصالح جمعة ومحمود وحيد وأحمد الشيخ ومحمد شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت، مساء اليوم، الاثنين، على استاد بتروسبورت في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز المصري.