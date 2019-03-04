شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبتروجت.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي، مساء اليوم، الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بتروجت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.
وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة المباراة للحكم، أمين عمر، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبدالمجيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.
وتنطلق المباراة الساعة السابعة، مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبورت.
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