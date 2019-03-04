شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الفوز على بترو أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية التي أقيمت أمس الأحد.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته، بعد غد، الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة للكونفيدرالية.

كان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على بترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء بتوقيع المغربي حميد أحداد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.