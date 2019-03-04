سيميوني يشيد مستوى موراتا مع أتلتيكو مدريد

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بالمجهود الذي قدمه لاعبه الإسباني ألفارو موراتا، بعدما تكفل بتسجيل ثنائية فريقه أمام مضيفه ريال سوسيداد، ضمن الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى.

وقال سيميوني في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "أنويتا" "كل مرة نبحث فيها عن لاعب من خارج الفريق، فإننا نتخيل أفضل صورة له، مع الإقرار بوجود فوارق في سرعة تأقلم لاعب عن آخر".

وأضاف: "سعيد بما قدمه موراتا، ولكن ليس فقط بالأهداف التي يسجلها، ولكن أكثر بالمجهود الذي يبذله داخل الملعب، وباندماجه السريع داخل المجموعة".

وتابع الـ'تشولو' تصريحاته بقوله: "الدفع بموراتا كان أمرا مهما، لأنه يلعب جيدا خلف دفاع المنافس، ومن هنا كسبنا المساحات، وبدأنا في إلحاق الضرر بهم".

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وأكد سيميوني أن تفكير الجميع داخل الفريق هو مواصلة التفكير مباراة بمباراة، دون التفكير في أي مسابقة أخرى، مثل مواجهة يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

كما أكد المدرب الأرجنتيني أن المنافسة على لقب الليجا ما زالت مفتوحة بين فرق المقدمة على الرغم من ابتعاد الفريق الكتالوني بفارق 7 نقاط عن الأتلتي، و12 عن الريال.

وأتم سيميوني تصريحاته بقوله: "المنافسة ليست مقتصرة على فريقين، الفرق الكبيرة موجودة دائما في المنافسة، علينا أن ننظر لأنفسنا فقط، وليس على أي فريق آخر، هذه هي الرسالة التي أقولها دائما".