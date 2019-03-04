حامل لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية يهدد بالانسحاب من المسابقات القارية

هدد الرجاء البيضاوي حامل لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالانسحاب من المسابقات القارية احتجاجا على التحكيم عقب تعادله بدون أهداف مع منافسه المحلي نهضة بركان، وهي نتيجة تركته في مؤخرة ترتيب مجموعته.

ولم يحقق الفريق المغربي أي فوز في مبارياته الأربع بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها نهضة بركان بـ8 نقاط مقابل 5 لأوتو دويو الكونغولي و4 لممثل المغرب الآخر حسنية أغادير بينما يملك الرجاء 3 نقاط في ذيل الترتيب.

ووصف الرجاء ما تعرض له بأنه مجزرة تحكيمية أمام نهضة بركان وطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق.

وشهدت المباراة احتجاجات عديدة من لاعبي الرجاء على قرارات الحكم، وطالب حامل اللقب أكثر من مرة باحتساب ركلات جزاء، وكانت الواقعة الأبرز عندما نزع أحد مدافعي نهضة بركان قميص بدر بانون لاعب الرجاء داخل المنطقة.

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وألغى الحكم الكاميروني أنطوان ماكس ديبادو إيفا إيسوما هدفا سجله محسن ياجور في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وطلب الرجاء في رسالته للاتحاد الأفريقي القيام بتحقيق مستقل حول المجزرة التحكيمية وإعادة الحق للنادي.

وأضاف: "يحتفظ الرجاء بحق اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة للدفاع عن حقوق النادي والتي بإمكانها أن تصل إلى بحث انسحاب ممكن من جميع المسابقات الأفريقية بما في ذلك كأس السوبر الأفريقية يوم 29 مارس".

وستكون مباراة الرجاء المقبلة بملعبه ضد حسنية أغادير في العاشر من مارس/آذار، ثم يختتم مشواره بمواجهة أوتو دويو يوم 17 من الشهر نفسه.