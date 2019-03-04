روشتة عاجلة من البرتغالي مورينيو إلى ليفربول

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لـمانشستر يونايتد، نصائحه إلى ليفربول من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي على حساب مانشستر سيتي.

وتعادل ليفربول مع إيفرتون بنتيجة (0-0)، مساء الأحد، ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليست سهلة، ولكن لا شك أن الأمر يتوقف بشكل كبير على شخصية المدرب".

وأضاف: "لا أعلم كلوب بشكل شخصي ما أعلمه عن باقي المدربين، ولكن يبدو من الخارج أنه شخص إيجابي، ويمتلك من السعادة ما يؤهله لتكوين صلات قوية مع لاعبيه".

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وأكمل: "هو شخص جيد للغاية، وأعتقد أنه قادر على جعل لاعبيه يصدقون ما نؤمن به نحن أيضا، فمانشستر سيتي لم يفز بالبطولة بعد".

وأردف: "هو يحاول تجهيز لاعبيه، وأعتقد أن الطريقة الأفضل لتجهيز اللاعبين في بعض الأحيان أن تكون أمينا".

وواصل: "في بعض الأوقات، يجب عليك عدم بيع الأحلام، أن تكون أمينا لتخبر اللاعبين أنهم ليسوا في الوقت الأفضل بالنسبة لهم".

وأتم: "لا أقول إن ليفربول يمتلك مهارات غير جيدة، ولكنّ هناك أمورا لا تسير على ما يرام، وهو ما يجب عليهم التركيز عليه في الفترة المقبلة".