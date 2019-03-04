تقارير صحفية تكشف تفاصيل مشادتي ريجيلون مع ميسي وسواريز

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل المشادة التي جمعت سيرخيو ريجيلون، ظهير ريال مدريد الإسباني الشاب، بالأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز نجمي الغريم التقليدي برشلونة.
ورصدت الكاميرات لحظات المشادة التي جمعت ريجيلون بكل من ميسي وسواريز خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، السبت الماضي، في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تفاصيل مشادة ريجيلون مع سواريز، حيث هاجم الظهير الإسباني الشاب المهاجم الأوروجواياني قائلا: "أنت حقا قبيح".
وبعد لحظات من مشادته مع سواريز، دخل ريجيلون في مشادة أخرى مع ميسي، حيث تهكم عليه واصفا إياه بالبرغوث.
وانتهى الأمر بتدخل لاعبي الفريقين من أجل إنهاء الأزمة، والتي جاءت قبل دقائق من نهاية المباراة بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة (1-0)، وتوسيع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 12 نقطة.
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