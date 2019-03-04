نجم منتخب إنجلترا في التسعينيات يكشف أسباب ابتعاد "صلاح" جناح ليفربول

فسر آلان شيرار نجم منتخب إنجلترا في التسعينيات ومطلع الألفية أسباب ابتعاد المصري محمد صلاح جناح ليفربول عن حاسته التهديفية في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها لقاء إيفرتون الذي أفقد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال شيرار في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية: "جاهزية محمد صلاح في الفترة الأخيرة تدعو إلى قلق بالغ، لقد أتيحت له فرصتان مثاليتان كما كان يريد يورجن كلوب ولكن في النهاية لمسته أهدرت فرص التسجيل".
وأسهب مفسراً: "يبدو أن صلاح مفتقد للثقة وهناك علامات عصبية تبدو عليه، وهذا أمر غاية في الخطورة في تلك المرحلة المهمة من الموسم".
ولم يسجل الدولي المصري سوى هدف واحد في آخر سبع مباريات ليفقد صدارة هدافي البريميرليج لصالح الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي خطف فريقه أيضاً صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من "الريدز".
وأتم: "صلاح لا يصل إلى تلك المستويات التي حققها في الموسم الماضي، هو الآن سجل فقط 24 هدفاً في تلك المرحلة من الموسم وليفربول يريد اللقب".
يذكر أن محمد صلاح توج في الموسم الماضي بلقبي أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا.
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