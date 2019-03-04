وظيفة جديدة تنتظر لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي الأسبق

دخل أندريا بيرلو، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي الأسبق، على قائمة ترشيحات إدارة النادي لقيادة فريق تحت 23 عاما خلال الفترة المقبلة.

ولعب بيرلو ليوفنتوس بين عامي 2011 و2015، قبل الانتقال إلى نيويورك سيتي الأمريكي، والذي اعتزل في صفوفه في يناير/كانون الثاني قبل الماضي.

وقالت صحيفة "كورييري ديللا سيرا" الإيطالية إن إدارة يوفنتوس تفكر في التعاقد مع بيرلو لقيادة فريق تحت 23 عاما مع بداية الموسم المقبل خلفا لماورو زيرونيلي مدرب الفريق الحالي.

وتولى زيرونيلي قيادة "البيانكونيري" تحت 23 عاما مطلع الموسم الحالي، ولكنه فشل في تحقيق هدف الفريق بالتأهل من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

ويعمل بيرلو في الوقت الحالي كمحلل في شبكة قنوات "سكاي سبورتس" الإيطالية، إلا أنه متحمس للعمل مديرا فنيا في الفترة المقبلة.