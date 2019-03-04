ريال مدريد الإسباني يتجه للتعاقد مع مدرب جديد في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه إدارة ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مدرب جديد في الموسم المقبل خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وتولى سولاري قيادة ريال مدريد بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلفا للإسباني جولين لوبيتيجي، قبل أن يتم تمديد تعاقده بشكل دائم حتى صيف 2021.

ورشحت صحيفة "آس" الإسبانية 3 مدربين لخلافة المدرب الأرجنتيني في الموسم المقبل، وهم ماوريسيو بوكيتينو وماسيميليانو أليجري ويواخيم لوف، مدربو توتنهام الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والمنتخب الألماني على الترتيب.

ويُعَد بوكيتينو على رأس اهتمامات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد؛ حيث كان يرغب في التعاقد معه لتدريب الفريق في الموسم الماضي، إلا أن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، أوقف الصفقة.

Advertisements

في المقابل يبدو أن سنوات أليجري مع يوفنتوس قد انتهت، حيث تشير التقارير إلى اهتمام "البيانكونيري" بالتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، لخلافته، مع أنباء تربطه بالانتقال إلى إنتر ميلان.

من ناحية أخرى يتعرض يواخيم لوف لسلسلة من الانتقادات منذ الخروج المهين للمنتخب الألماني من كأس العالم 2018 بروسيا، وهو ما يجعله مرشحا للرحيل عن صفوفه في الفترة المقبلة.

يُذكر أن بعض التقارير الأخرى ربطت ريال مدريد بالتعاقد مع العديد من المدربين الآخرين، أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.