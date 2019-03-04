مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين 4 - 3 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة الوصل ضد النصر فى دوري أبطال آسيا. مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لوكوموتيف طشقند x الوحدة – الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 3 الوصل x النصر – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 ذوب آهن اصفهان x الزوراء – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 الاتحاد x الريان – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ليجانيس x ليفانتي – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 3 Advertisements مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة قاسم باشا x طرابزون سبور – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 بلدية آكهيسار سبور x ألانياسبور – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 7 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة الأهلي x بتروجت – الساعة السابعة مساء على قناة ON SPORT

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