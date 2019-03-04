رسميًا.. تركي آل الشيخ «رئيسًا فخريًا» للوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي بشكل رسمي، تولي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، الرئاسة الفخرية للنادي.

ويقود الوحدة السعودي فنيا جهاز فني بقيادة المصري أحمد حسام “ميدو” في وجود عادل مصطفى مدربا، ومحمود سليم محلل أداء، بجانب وجود محمد عواد حارسا للمرمى.

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ونشر نادي الوحدة عبر حسابه على “تويتر” ” تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي الوحدة، ورئيس هيئة أعضاء الشرف”.

وسبق وقرر آل الشيخ الاعتذار عن قبول الرئاسة الفخرية لنادي الوحدة وفقا لبيان نشره النادي في منتصف فبراير الماضي، قبل أن يعلن النادي قبول رئيس الاتحاد العربي للمنصب في الوقت الحالي.

ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس في ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 35 نقطة، بجانب التأهل لدور الـ8 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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