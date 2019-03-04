ثلاثة جنسيات لحسم تأهل الزمالك فى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل ثلاثة جنسيات مختلفة اختارها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لحسم تأهل نادى الزمالك بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية
اختار كاف كلا من الغانى دانيال نيل لارييا، ويعاونه كل من النيجيرى أبل بابا والتشادى عيسى يايا، لإدارة مباراة الزمالك و جورماهيا الكينى يوم 10 مارس الجارى على ملعب برج العرب، وكان الحكم الغانى أدار مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى الجولة الثانية لدور المجموعات.
وكان الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام جورماهيا الكينى على ملعب الأخير فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك قبل أن ينتفض الأبيض ويتغلب على بترو اتليتكو ويحقق ثلاثة نقاط غالية من أنجولا مساء أمس
جاء ذلك بأداء فنى كبير سلط عليه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الضوء في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الانجولية "لوندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.
طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجورماهيا
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