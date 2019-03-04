شكرا لقرائتكم بيرلو مرشح لتدريب شباب يوفنتوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الإيطالى أندريا بيرلو، نجم يوفنتوس الإيطالى السابق فى قائمة المرشحين لتولى تدريب فريق الشباب بصفوف اليوفى تحت 23 عامًا.

لعب بيرلو بقميص يوفنتوس فى الفترة بين عامى 2011 و2015، قبل الانتقال إلى نيويورك سيتى الأمريكى، والذى اعتزل فى صفوفه فى يناير قبل الماضي.

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أكدت صحيفة "كورييرى ديللا سيرا" الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تفكر فى التعاقد مع بيرلو لقيادة فريق تحت 23 عاما مع بداية الموسم المقبل خلفا لماورو زيرونيلى مدرب الفريق الحالى.

وفشل زيرونيلى فى تحقيق هدف الفريق بالتأهل من دورى الدرجة الثالثة الإيطالى، بعدما تولى تدريب "البيانكونيري" تحت 23 عاما مطلع الموسم الحالى، ولكنه فشل

جدير بالذكر أن بيرلو يعمل فى الوقت الحالى محللًا فى شبكة قنوات "سكاى سبورتس" الإيطالية، إلا أنه متحمس للعمل مديرا فنيا فى الفترة المقبلة.