شكرا لقرائتكم كلاكيت ثالث مرة.. الزمالك يطير للجزائر بطائرة خاصة بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر بعثة الفريق الكروى إلى الجزائر على متن طائرة، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى يوم 17 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقى الزمالك مع جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية بملعب برج العرب قبل ملاقاة بطل الجزائر بالجولة الأخيرة على ملعب الأخير.
جاء قرار مجلس الزمالك لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وحسم التأهل، لكن سيكون السفر بالطائرة الخاصة إلى الجزائر، مرتبطا بضرورة تحقيق الفوز على جورماهيا بملعب برج العرب.
وسبق وسافرت بعثة الزمالك إلى دول أفريقيا خلال مباريات الكونفدرالية بطائرة خاصة مرتين خلال الموسم الحالى الأولى إلى تشاد لمواجهة القطن والثانية إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب المجموعة بالكونفدرالية برصيد 5 نقاط، بينما يأتى نصر حسين داى فى الصدارة بـ7 نقاط وجورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ6 نقاط.
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