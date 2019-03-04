شكرا لقرائتكم قبل موقعة بتروسبورت.. الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الأهلى نظيره بتروجت، فى السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة الـ26 من منافسات الدورى العام.

الأهلى يتفوق على بتروجت فى تاريخ مباريات الفريقين، منذ أول ظهور للفريق البترولى فى بطولة الدورى العام منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، وتحديدًا فى موسم 2006-2007.

فى السطور التالية، نرصد أبرز أرقام مواجهات الفريقين حسب ما ذكرها الموقع الرسمى:

– التقى الفريقان من قبل فى 21 مباراة فى بطولة الدورى، وتحمل مواجهة اليوم الرقم 22. وخلال هذه المواجهات، حقق الأهلى الفوز فى 16 مباراة، وانتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل، ولم يتذوق الأهلى طعم الخسارة من بتروجت على الإطلاق.

– موسم 006-2007، شهد أول لقاءات الفريقين، وبالتحديد فى 19 من نوفمبر 2006. وانتهى اللقاء بفوز الأهلى برباعية دون رد.

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– أكبر فوز كان من نصيب النادى الأهلى، عندما فاز على بتروجت برباعية نظيفة. وهو ما حققه فريق الأهلى فى 3 مناسبات الأولى فى موسم 2006-2007، ثم موسم 2008-2009، وأخيرا فى موسم 2013-2014.

– سجل الأهلى فى شباك بتروجت 43 هدفًا، بينما زار بتروجت شباك الأهلى فى 11 مناسبة. ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، الهداف التاريخى للقاءات الفريقين، برصيد 5 أهداف.

- 23 لاعبًا من الأهلى سجلوا فى مرمى بتروجت. وكان محمد صديق، مدافع الأهلى الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلى فى مرمى بتروجت، فى 19 من نوفمبر 2006. فيما يعد أحمد الشيخ، لاعب الأهلى الحالى، صاحب آخر هدف فى المواجهة، التى جمعت الفريقين هذا الموسم فى الأول من ديسمبر الماضى.

– سجل لاعبو الأهلى فى شباك بتروجت فى 20 مباراة. بينما لم تهتز شباك بتروجت فى مواجهة واحدة، بعدما انتهت تلك المواجهة بنتيجة التعادل السلبى.

– حسام عاشور، قائد الأهلى الحالى، أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الأهلى وبتروجت، بعدما سبق له أن خاض 16 مواجهة.

– يذكر أن الأهلى التقى وبتروجت فى 3 مواجهات بمسابقة كأس مصر. وكان الفوز من نصيب النادى الأهلى فى المواجهات الثلاث بنتيجة 1-صفر، و1-صفر، و3-1 على الترتيب.